Российское антидопинговое агентство оплатило счета WADA

Российское антидопинговое агентство оплатило все счета WADA за наблюдение за действиями организации после вынесенного спортивным судом решения. Подробности рассказало ТАСС .

Как отметили в пресс-службе российской организации, счета не удалось оплатить без проблем. Из-за роста курса валют агентству пришлось принять несколько решений для компенсации недостатка средств. К счастью, Минфин оперативно принял необходимые решения, поэтому отечественное антидопинговое агентство смогло покрыть все расходы.

Отмечается, что с 2020 года российское агентство было лишено статуса соответствия антидопинговому кодексу. Такое решение было принято из-за отказа предоставить WADA данные московской лаборатории. После этого власти России обвинили в фальсификации базы данных, а российским спортсменам запретили выступать под флагом своей страны.