Российское МИД предупредило о последствиях высылки дипломатов из Молдавии
Фото: [©Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости]
МИД РФ рассказало, какие последствия ждут Молдавию после высылки российских дипломатов. Подробности рассказало РИА Новости.
Кишинев принял решение выслать из посольства России 22 дипломатов и 23 технических работников. В российском МИД заявили, что таким образов Молдавия лишит своих граждан возможности оперативно получить консульские услуги.
По словам Марии Захаровой, из-за антироссийской направленности местных властей ухудшится не только качество консульских услуг, но и уменьшится поддержка культурных и духовных контактов населения с Россией.