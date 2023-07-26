Российское МИД предупредило о последствиях высылки дипломатов из Молдавии

Кишинев принял решение выслать из посольства России 22 дипломатов и 23 технических работников. В российском МИД заявили, что таким образов Молдавия лишит своих граждан возможности оперативно получить консульские услуги.

По словам Марии Захаровой, из-за антироссийской направленности местных властей ухудшится не только качество консульских услуг, но и уменьшится поддержка культурных и духовных контактов населения с Россией.