Российское посольство опровергло информацию об угрозах в адрес датских компаний в России

Российское посольство в Копенгагене опровергло заявления об угрозах в адрес датских компаний, оставшихся работать в России после начала спецоперации. Подробности сообщило РИА Новости .

В России подписан указ президента, по которому доли компаний АО «Данон Россия» и ООО «Балтика» переходят во временное пользование Росимущества. Данное решение стало ответом на действия Америки и поддержавших ее стран, среди которых и Дания. Однако датские «эксперты» назвали это угрозой датским компаниям, которые остались работать в России, несмотря на политическую ситуацию.

В дипмиссии отметили, что обвинения в угрозах являются ложными, так как Россия не раз указывала, что заинтересована в продолжении сотрудничества с представителями бизнеса, в том числе из европейских стран. Также государство было готово оказывать помощь иностранным компаниям.