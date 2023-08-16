Российское посольство прокомментировало информацию об ударе по шведскому заводу на Украине

Российское посольство в Стокгольме прокомментировало информацию об обстреле шведского завода на западе Украины. Об этом сообщает РИА Новости .

В шведских СМИ распространилась информация об ударе по заводу компании «SKF» в Луцке, который, якобы, нанесен Россией. Журналисты обвинили российскую сторону в атаке по гражданскому объекту, но умолчали, что завод является частью украинского ВПК. Предприятие производило подшипники для «Укроборонпрома». Такие доводы привел представитель посольства.

Представители шведского завода при этом сообщили, что завод подвергся ракетному обстрелу со стороны России, а также рассказали, что при атаке погибли три человека.