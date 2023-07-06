Российское посольство в Польше потребовало сообщить данные о задержанном русском хоккеисте

Российское посольство в Польше обратилось в местную прокуратуру и потребовало сообщить сведения о задержанном русском хоккеисте. Об этом сообщает РИА Новости Спорт .

Временный поверенный Андрей Ордаш рассказал, что посольство обратилось в прокуратуру Польши, чтобы подтвердить факт ареста гражданина России, обвиняемого в шпионаже в пользу своей страны. Также в обращении посольство попросило объяснить обвинения и допустить сотрудника консульства к хоккеисту. Также политик сообщил, что реакции на требование посольства до сих пор не последовало. Прокуратура тоже не стала комментировать происшествие.

По мнению дипломата, подобное поведение Польши является грубым нарушением консульской Конвенции, по одной из статей которой польская сторона обязана информировать российское посольство о задержании граждан России. Он посчитал инцидент еще одним проявлением привычки Польши не соблюдать свои обязательства перед Россией, когда речь заходит о ее гражданах.