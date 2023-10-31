Российского миллиардера Кузьмичева задержали во Франции

Как передает Baza, совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев был взят под стражу в понедельник, 30 октября, французскими правоохранителями в рамках возбужденного ранее уголовного дела о нарушениях антироссийских санкций и отмывании денег.

Отмечается, в парижской квартире Кузьмичева и нa принадлежащей миллиардеру вилле в Сен-Тропе полицией были проведены ряд обысков.

«В одном из домов были найдены пачки купюр. При задержании миллиардера была задействована приблизительно сотня правоохранителей», - приводится в публикации.

К слову, сразу после начала Россией СВО на Украине зарубежные активы Кузьмичева были заморожены. Правда, как заявлял адвокат предпринимателя в беседе со СМИ, миллиардеру было позволено для личных нужд пользоваться яхтами и недвижимостью во Франции.