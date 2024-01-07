Россиянин рассказал, что однажды позвал сверстников смотреть парад в честь 9 Мая, но столкнулся с непониманием. Вскоре он вступил в дискуссию с латвийкой, которой объяснил, что западные СМИ исказили информацию о Буче. Он в целом отказался осуждать Россию, как это делают европейцы. Студентка, возмущенная позицией русского студента, пожаловалась на него в студенческие сообщества. Слова молодого человека о поддержке СВО передали в совершенно перевернутом виде, что не оценили также украинские сверстники.

«После подключилось украинское сообщество Университета Эдинбурга. Они травили меня в интернете и отчасти в реальной жизни. Глава сообщества писала посты в социальных сетях, где представляла не только мою позицию, но и выдумки», — отмечает россиянин.

Университет бездействовал даже при откровенной травле и клевете в сторону студента. Даже когда остальные срывали и портили предвыборные плакаты россиянина, который пытался попасть на должность главы одного из учебных сообществ. Портят жизнь приезжему также и его соотечественники с противоположной политической позицией, пишет РИА Новости.

По словам российского студента, в университете им задали эссе на тему актуальных событий на Украине, которое он исполнил в патриотичном стиле, приведя аргументы и весомые доводы в защиту своей позиции. Преподаватель похвалил автора работы, но отметил, что для хорошей оценки нужно переписать все прямо наоборот, более «проукраински». Такова либо политика университета, либо негласное правило в Шотландии.