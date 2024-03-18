Трэвел-блогер Лукьянчук рассказал, какие направления посетить на майские праздники

Длительность выходных на майские праздники позволяет их сравнить с маленьким отпуском. Трэвел-блогер рекомендует рассмотреть поездку за границу РФ. Эксперт советует отправиться в Гамбию по нескольким причинам: теплое море, отсутствие визы и высокий уровень комфортабельности отелей.

«Еще одно направление, которое я бы рекомендовал на майские праздники, — республика Кабо-Верде (острова Зеленого мыса). Кабо-Верде, хотя и считается африканской страной, располагает множеством отелей с хорошим европейским сервисом», — добавил эксперт.

Виза ставится при пересечении границы. Доступны различные развлечения: спортивная рыбалка, виндсерфинг, прогулки на пароме. Есть много мест для приятных пеших прогулок. Еще одно преимущество — песчаные пляжи. Для похода в кафе туристы откладывают 10 евро, а для ресторанов — 30.

Дмитрий Лукьянчук рекомендует также посетить Северную Корею. Добраться без пересадки не выйдет, но самолеты летают часто. Лучше всего отдыхать в стране, которая только начинает немного приоткрывать свои двери для путешественников, в составе туристических групп. Гиды хорошо владеют русским. Неделя отдыха обойдется примерно в 900 евро. В стоимость войдет проживание, питание и экскурсии. Весной гулять по улицам Северной Кореи приятно и увлекательно.

«Что касается моих личных предпочтений, я бы, пожалуй, на эти майские слетал в Северную Корею. Она постепенно открывается для массового туризма. Туда уже сейчас стали пускать первые туристические группы, и весна — отличный сезон для прогулок. Правда добираться до Пхеньяна придется с пересадкой во Владивостоке или Китае. Зато самолеты летают практически каждый день», — сказал Лукьянчук.

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