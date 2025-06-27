Российской энциклопедии РУВИКИ исполнилось два года
Энциклопедия РУВИКИ подвела итоги за два года работы
Российской энциклопедии РУВИКИ исполнилось два года. За это время было опубликовано более 138 тыс. новых статей, реализованы образовательные проекты, внедрен ИИ.
В этот день в 2023 году РУВИКИ была запущена в бета-версии. В сентябре того же года ее ключевым партнером стала Российская академия наук. Впоследствии академики рецензировали порядка 12,5 тыс. статей. Также в число партнеров энциклопедии вошли Минкульт России, Минприроды России, Государственный исторический музей, Музей Москвы, Московский Планетарий и др.
За два года работы в энциклопедии появилось свыше 138 тыс. новых статей, а совокупный объем материалов составляет более 2 млн. В прошлом году энциклопедии была передана библиотека Большой российской энциклопедии. Работа по переносу контента завершится в этом году. В 2024-м стало известно о партнерстве с «Яндексом», в рамках которого в энциклопедию внедрили ИИ.
За два года самыми читаемыми статьями в РУВИКИ стали материалы о Кубке Первого канала по фигурному катанию 2025 года, рейтинге самых надежных банков страны, списке миллиардеров, тройной точке воды и законе Амоса Долбера.
В энциклопедии представлены материалы на 20 языках народов России. В целом число материалов в этих разделах составляет более 1,4 млн. Наиболее популярными являются разделы на татарском, башкирском, чеченском, якутском, марийском и чувашском языках.
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