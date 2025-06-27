Российской энциклопедии РУВИКИ исполнилось два года. За это время было опубликовано более 138 тыс. новых статей, реализованы образовательные проекты, внедрен ИИ.

В этот день в 2023 году РУВИКИ была запущена в бета-версии. В сентябре того же года ее ключевым партнером стала Российская академия наук. Впоследствии академики рецензировали порядка 12,5 тыс. статей. Также в число партнеров энциклопедии вошли Минкульт России, Минприроды России, Государственный исторический музей, Музей Москвы, Московский Планетарий и др.

За два года работы в энциклопедии появилось свыше 138 тыс. новых статей, а совокупный объем материалов составляет более 2 млн. В прошлом году энциклопедии была передана библиотека Большой российской энциклопедии. Работа по переносу контента завершится в этом году. В 2024-м стало известно о партнерстве с «Яндексом», в рамках которого в энциклопедию внедрили ИИ.

За два года самыми читаемыми статьями в РУВИКИ стали материалы о Кубке Первого канала по фигурному катанию 2025 года, рейтинге самых надежных банков страны, списке миллиардеров, тройной точке воды и законе Амоса Долбера.

В энциклопедии представлены материалы на 20 языках народов России. В целом число материалов в этих разделах составляет более 1,4 млн. Наиболее популярными являются разделы на татарском, башкирском, чеченском, якутском, марийском и чувашском языках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании нейросетей в госуправлении.