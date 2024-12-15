Российскому политологу неожиданно закрыли въезд в Армению

Профессор МГИМО, известный в России и за рубежом политолог Андраник Мигранян не смог пройти контроль в ереванском аэропорту Звартноц. Ему сообщили, что теперь он персона нон грата.

Информацию опубликовал Союз армян в России в telegram-канале. По его данным, Мигранян прилетел на родину в Армению с целью посещения кладбища, где покоятся его родители. Однако совершить задуманное не удалось: в аэропорту Миграняна не согласились пускать страну.

При этом политологу сообщили неожиданную новость: ему запрещено посещать Армению. Точные причины введения ограничений в отношении профессора не уточняются.

Напомним, что в прошлом году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что запретит въезд всем лицам, кто проявлял публичное неуважение к избранной власти Республики. Одними из первых в списки нежелательных персон попали депутат Госдумы Константин Затулин, главред RT Маргарита Симоньян, журналист Арам Габрелянов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву с рабочим визитом.