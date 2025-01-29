Россию хотят сделать бесконфессиональной: патриарх Кирилл раскритиковал затирание крестов на храмах

Патриарх Кирилл, открывая торжественное заседание Рождественских образовательных чтений в Кремле, выразил обеспокоенность тем, что на изображениях храмов, в том числе в государственной символике, стираются кресты. Это, по его мнению, является посягательством на традиционные ценности и попыткой превратить многонациональную Россию в страну без национальной и религиозной идентичности.

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что в последнее время в России наблюдается тенденция к игнорированию традиционных ценностей. Порой это проявляется в том, что кресты на изображениях храмов и даже в государственной символике стыдливо затираются.

«Хотя стыдиться нужно не креста, а своего «безродства» и «беспамятства». Как заклинание повторяют мысль о том, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. И кто бы с этим спорил, если бы на практике эта формула не превращалась в попытку переформатировать наше государство в безнациональное и бесконфессиональное», — сказал патриарх Кирилл.

Патриарх подчеркнул, что в Русской православной церкви с тревогой наблюдают за ситуацией, когда преподаватели гуманитарных дисциплин в высших учебных заведениях сталкиваются с давлением со стороны руководства из-за своих религиозных убеждений. Это должно категорически пресекаться, считает он.

«Оказывается, даже в изложении истории России может быть «слишком много религии» — это цитата их одного документа», — заключил Кирилл.

Ранее патриарх Кирилл предложил учредить в РФ новый праздник. По его мнению, День России надо отмечать 3 января, поскольку именно в эту дату отмечается годовщина переноса митрополичьей кафедры из Владимира в Москву. Именно тогда Москва и стала столичным городом, центром российского государства.