Патриарх Кирилл предложил учредить в Москве новый праздник

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил отмечать День столицы России 3 января, в честь переноса митрополичьей кафедры из Владимира в Москву святителем Петром в XIV веке. С этой инициативой он выступил после богослужения в Успенском соборе Кремля, обратившись с проповедью к верующим, сообщил ТАСС.

3 января Русская православная церковь чтит память святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, которого патриарх назвал «основателем Москвы как столичного города».

Согласно закону «О праздниках города Москвы», День города отмечается в первую или вторую субботу сентября. Патриарх подчеркнул, что до переноса кафедры Москва была небольшим и малоизвестным поселением, не имевшим государственного значения.

Он также отметил, что возведение Москвы в статус столицы является важным событием, которое должно быть отмечено народом России.

Ранее патриарх Кирилл заявлял, что все разговоры о возможном начале ядерной войны совершенно вредны с духовной точки зрения.