Россию в рамках учений РКН частично отключили от мирового интернета

Учения Роскомнадзора (РКН) позволяют проверить готовность и рабочее состояние интернета в РФ в случае преднамеренного внешнего воздействия. Такие проверки осуществляют ежегодно, отметили ТАСС.

Учения провели крупнейшие операторы Дагестана по правилам Роскомнадзора. Отработали сценарий отключения сервисов от зарубежного сегмента сети Интернет. 6 декабря части веб-сайтов оказалась недоступна.

Аналогичным образом каждый год проверяют отечественную инфраструктуру интернета, чтобы убедиться, что запускаются все ключевые зарубежные сайты и российские сервисы в условиях недоступности к глобальной связи.

«В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети Интернет и выявляются информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кремле объяснили проблемы с YouTube несоблюдением законов РФ.