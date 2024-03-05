Росстат: длительность рабочего дня в России установила рекорд почти за 20 лет

Средняя длина рабочего дня у россиян возросла до более чем 7 часов в 2023 году, что стало рекордом для последних 19 лет. Об этом стало известно из данных аналитиков Росстата, передает информационное агентство РБК .

Сообщается, что показатели длительности рабочего времени за год и за день в 2023-м установили рекорд за всю доступную Росстату статистику с 2005 года. В том году граждане РФ работали, в среднем 7,17 часов в день, сообщили специалисты.

Известно, что прошлый рекорд был установлен в 2019 году, когда средняя длительность дня на работе составила 7,15 часа, в то время, как за год россияне отрабатывали более 1,7 тысяч часов.

Журналисты отмечают, что на фоне скачка безработицы и локдауна, в 2020 году случился откат до 7,06 часов в день, а в следующие 2 года начался компенсирующий рост на рынке.

Согласно информации Росстата, самыми работающими в РФ являются рыболовы, администраторы и врачи. Специалисты выразили мнение, что подобные данные вызваны дефицитом работников в стране.