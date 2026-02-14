Росстат огласил цифры: бензин еженедельно рвет карманы россиян новым ценами

В первом месяце 2026 года стоимость автомобильного топлива в России выросла в среднем на 1,4%. Подорожание затронуло все категории горючего, включая газ и дизель, и почти достигло уровня общей инфляции, пишет 32cars .

Согласно свежим данным Росстата, январь 2026 года ознаменовался повышением розничных цен на моторное топливо для российских автомобилистов. Статистическое ведомство зафиксировало увеличение средней стоимости бензина и дизеля на автозаправочных станциях на 1,4% относительно декабрьских показателей предыдущего года.

При этом положительная динамика коснулась не только традиционных видов горючего. Газовое моторное топливо подорожало еще заметнее — его цена выросла на 1,6%. Компримированный природный газ, используемый на газомоторном транспорте, также прибавил в стоимости, показав рост на 0,9% по итогам января.

Начало года продемонстрировало удорожание по всему спектру топливных продуктов. Эксперты отмечают, что этот рост почти укладывается в русло общей экономической ситуации: месячная инфляция в январе составила 1,62%, что лишь незначительно выше топливных показателей. Тем не менее любое повышение цен на бензин и дизель имеет накопительный эффект, увеличивая нагрузку на транспортно-логистическую отрасль и потенциально влияя на конечную стоимость товаров.

Аналитики пока не склонны называть январскую динамику аномальной или резкой. Однако дальнейшее поведение цен будет зависеть от комплекса факторов, включая макроэкономическую обстановку и традиционное увеличение спроса с приходом весеннего сезона, когда начинается активное использование техники и автомобилей.

