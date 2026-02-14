Росстат огласил цифры: бензин еженедельно рвет карманы россиян новым ценами
32cars: Цены на бензин и дизель выросли в январе на 1,4%
Фото: [Круглосуточная экспресс-АЗС в Солнечногорске/Медиасток.рф]
В первом месяце 2026 года стоимость автомобильного топлива в России выросла в среднем на 1,4%. Подорожание затронуло все категории горючего, включая газ и дизель, и почти достигло уровня общей инфляции, пишет 32cars.
Согласно свежим данным Росстата, январь 2026 года ознаменовался повышением розничных цен на моторное топливо для российских автомобилистов. Статистическое ведомство зафиксировало увеличение средней стоимости бензина и дизеля на автозаправочных станциях на 1,4% относительно декабрьских показателей предыдущего года.
При этом положительная динамика коснулась не только традиционных видов горючего. Газовое моторное топливо подорожало еще заметнее — его цена выросла на 1,6%. Компримированный природный газ, используемый на газомоторном транспорте, также прибавил в стоимости, показав рост на 0,9% по итогам января.
Начало года продемонстрировало удорожание по всему спектру топливных продуктов. Эксперты отмечают, что этот рост почти укладывается в русло общей экономической ситуации: месячная инфляция в январе составила 1,62%, что лишь незначительно выше топливных показателей. Тем не менее любое повышение цен на бензин и дизель имеет накопительный эффект, увеличивая нагрузку на транспортно-логистическую отрасль и потенциально влияя на конечную стоимость товаров.
Аналитики пока не склонны называть январскую динамику аномальной или резкой. Однако дальнейшее поведение цен будет зависеть от комплекса факторов, включая макроэкономическую обстановку и традиционное увеличение спроса с приходом весеннего сезона, когда начинается активное использование техники и автомобилей.
