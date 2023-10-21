Росстат прогнозирует рост рождаемости после 2027 года

Рождаемость в стране будет падать вплоть до 2027 года, но после, начнет постепенно возрастать. Тем не менее, естественная убыль населения продлится еще 19 лет, до 2046 года. Соответствующее заявление сделали в Росстате, передает издание РИА Новости .

Согласно данным Демографического прогноза от Росстата до 2046 года, через 3 года количество новорожденных детей в РФ будет равняться почти 1,2 миллионам, но число умерших – почти 1,844 миллиона. Исходя из этого, убыль российского населения будет равняться более чем 700 тысячам граждан.

Согласно этим же данным, к 2045 году число новорожденных в РФ увеличится почти до полутора миллионов, а умерших – до почти 1,9 миллионов.

Убыль населения в прошлом году составила почти 600 тысяч человек, что в 1,7 раза меньше, чем в 2021 году. Тогда она была около 1,04 миллиона человек.