Росстат рассказал о самых подорожавших в июне продуктах

Росстат опубликовал данные по инфляции за июнь: цены в среднем выросли всего на 0,2%, что стало минимальным показателем с начала года. Однако за этой цифрой есть и резкие скачки стоимости отдельных товаров и услуг, пишет KP.RU.

Главный «инфляционный чемпион» июня – морковь, подорожавшая на 15,4%. Причина проста: прошлогодние запасы подходят к концу, а новый урожай еще не собрали. Вместе с ней в лидерах роста оказались свекла (+7,9%) и яблоки (+6,9%).

С другой стороны, капуста подешевела на 17,2%, помидоры – на 11,4%, а сладкий перец – на 9,5%. Летний сезон овощей в разгаре, и цены на них закономерно снижаются.

Среди услуг резко выделился отдых на российских курортах: поездки к Черному морю подорожали на 9,1%. В то же время туры в Египет стали дешевле на 2% – жара в +40°C отпугивает многих туристов.

Эксперты связывают общее замедление инфляции с укреплением рубля, сезонным удешевлением продуктов и высокой ключевой ставкой ЦБ.

Ранее сообщалось, что цены на кофе могут обрушиться на 20%.