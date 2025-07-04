Цены на кофе обрушатся на 20%: эксперт объяснил причину приятных перемен

Эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович рассказал RuNews24.ru, чего ожидать от цен на кофе в будущем, и почему обрушение ценна коснется не всех видов зерна.

Мировой рынок кофе столкнулся с резким снижением цен на арабику — эксперты прогнозируют падение на 15-20% в ближайшие месяцы. Основная причина, как напомнил эксперт, перепроизводство в Бразилии, где в 2024/25 сельхозгоду собрали рекордные 66 миллионов мешков кофе. Это на 15% больше, чем в предыдущем сезоне, благодаря новым сортам и расширению плантаций в Минас-Жерайсе.

Одновременно спрос в ключевых регионах, включая Европу и Китай, замедляется из-за экономической нестабильности. Потребители в США и ЕС стали реже посещать кофейни, переходя на домашний кофе или более дешевые альтернативы. В России замечают схожий тренд.

Попытки сбалансировать рынок за счет робусты провалились: Вьетнам, главный поставщик этого сорта, в прошлом году пострадал от засухи из-за Эль-Ниньо. Хотя урожай восстановился, его объемы недостаточны, чтобы компенсировать избыток арабики.

Аналитик ожидает, что оптовые цены на арабику упадут до 290 долларов за 100 фунтов (около 700 рублей за килограмм). Однако в кофейнях снижения можно не ждать — сети предпочитают сохранять маржу. В рознице молотый и зерновой кофе масс-маркета может подешеветь на 5-10%.

Якубович также отметил, что новые климатические аномалии или геополитические кризисы, влияющие на логистику, могут снова взвинтить цены. Пока же можно с уверенностью сказать, что самым дешевым зерном на рынке и для потребителей останется арабика.

Ранее эксперт Селезнев подтвердил, что цены на кофе могут упасть на 20% по всему миру.