Рост на 6,5%: как изменился грузооборот на железных дорогах России в середине лета
РЖД отчитались о погрузке 641,1 млн тонн грузов за семь месяцев 2026 года
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) продолжает реализацию комплекса мер по восстановлению объемов погрузки и грузооборота. По данным компании за июль 2026 года, объем погрузки на сети составил 92,2 млн тонн, что на 0,1% превышает показатели июля 2025 года. Грузооборот за этот же месяц продемонстрировал рост на 6,5%, пишет ТАСС.
Динамика показателей погрузки и грузооборота РЖД
Ключевая цель проводимых мероприятий — обеспечение финансовой устойчивости холдинга и успешная реализация инвестиционной программы, нацеленной на бесперебойную работу перевозок, обслуживание инфраструктуры и вагонного парка.
Основные операционные результаты за 2026 год:
- Июль 2026 года: Погрузка составила 92,2 млн тонн (+0,1% к июлю 2025 года).
- Грузооборот в июле: Продемонстрировал уверенный рост на 6,5%.
- Январь — июль 2026 года (7 месяцев): Суммарная погрузка достигнла 641,1 млн тонн, что на 0,8% ниже аналогичного периода прошлого года.