Рост популярности партнерских родов зафиксировали в Подмосковье

В 2023 году количество партнерских родов в Подмосковье выросло до 30% от числа всех видов, в перинатальных центрах и родильных домах региона женщинам также предлагают мягкие, вертикальные роды, роды в сопровождении доулы и другие. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.