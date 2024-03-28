Рост популярности партнерских родов зафиксировали в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В 2023 году количество партнерских родов в Подмосковье выросло до 30% от числа всех видов, в перинатальных центрах и родильных домах региона женщинам также предлагают мягкие, вертикальные роды, роды в сопровождении доулы и другие. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Для многих женщин крайне важно чувствовать поддержку близкого человека в момент родов. Так, в регионе количество партнерских родов выросло на 5% в прошлом году по сравнению с 2022 годом. Такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Жительницам региона напомнили, что узнать о системе родовспоможения в регионе, а также о доступных видах родов можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.