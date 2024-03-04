Рост промышленного производства зафиксировали в Подмосковье

В январе 2024 года рост промышленного производства в Подмосковье составил 15,2% в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Подмосковная промышленность продолжает расти ускоренными темпами. <…> В секторе обрабатывающей промышленности рост традиционно оказался еще более высоким — 17,3%», — уточнила заместитель председатель правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий рост составил 79,6%, производстве прочих транспортных средств и оборудования — 67,9%, производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 34,1%. При этом лидером в начале этого года стало производство кожи и изделий из кожи, рост в этом секторе составил 91,4%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.