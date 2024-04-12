«Ростех»: Крымский мост эффективно защищен от всех возможных атак ВСУ

Любые попытки киевского режима атаковать Крымский мост с целью его выведения из строя обречены на полную неудачу, заявил в эфире телеканала «Россия-1» первый замгендиректора корпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Он подчеркнул, что Крымский мост защищен от возможных атак украинской стороны максимально эффективно.

«Говорить о том, что на 100% можно закрыться, это, конечно, никто не скажет. Но тем не менее, мост наш, Крымский мост, защищен очень активно и эффективно», — сказал Артяков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя скорое очередное контрнаступление ВСУ заявил, что Киев активно готовит новую атаку на Крымский мост. Как пишет британская Guardian со ссылкой на источники в украинском Минобороны, атака на указанный путепровод намечена, ориентировочно, на первую половину 2024 года.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Накануне мы сообщали, что в небо были подняты сразу девять российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. После чего на практически всей территорией Украины была объявлена воздушная тревога.