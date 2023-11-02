Ростовский полицейский умудрился передать подсудимому сразу четыре вида наркотиков в здании суда

В начале октября в Ростове-на-Дону в Железнодорожном здании суда слушалось дело обвиняемого Борисова. После слушания он отправился в СИЗО с обширной коллекцией наркотических веществ, пишет Baza.

Наркотики заключенному передал старший сержант батальона охраны и конвоирования Илья Поповян. Прямо в здании суда он снабдил Борисова 10 г мефедрона, таким же количеством гашиша и по 16 г «Лирики» и трамадола.

Однако в тот же вечер запрещенные вещества обнаружили и конфисковали сотрудники ФСИН, а Борисов «сдал» Поповяна.

Полицейского немедленно уволили, и теперь он предстанет перед судом по двум статьям – распространение наркотиков и превышение должностных полномочий.