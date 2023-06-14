Ростовский суд начал вести дело по отношению к более, чем 20 участникам террористической организации

Первое заседание южного окружного военного суда прошло 14 июня в городе Ростов-на-Дону. Дело заведено на участников запрещенной в Российской Федерации террористической организации. Об этом пишет ФАН

В террористическом формировании «Азов»* 24 участника предстали пред судьей. Согласно первым поступившим данным, конкретной фабулы обвинения еще не удалось раскрыть. Но пресс-службой суда отмечено, что двое обвиняемых в террористической деятельности были обменяны до начала самого заседания. Именно по этой причине оставшиеся двадцать два человека еще остаются на скамье подсудимых.

В период трех весенних месяцев предыдущего года на территории Донецкой Народной Республики были пленены и задержаны все присутствующие в суде фигуранты. Они осуществляли террористическую деятельность во время боевых действий на территории проведения спецоперации.

До этого стало известно, что Ростовским судом был приговорен военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации. Мужчина получил более 5 лет заключения в колонии за уклонение от мобилизации и неявку на службу после того, как закончился отпуск.

* - запрещенная в РФ террористическая организация