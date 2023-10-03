Ровно год исполнился электростальскому пункту сбора гуманитарной помощи

За время своего существования здесь собрали тонны гуманитарной помощи как жителям Донбасса, так и бойцам, защищающим нашу страну.

Пункт стал местом, где собираются единомышленники неравнодушные к судьбе России. Если в день открытия 3 октября 2022 года здесь работали всего пять человек, то в декабре прошлого года – уже 15.

От простого сбора всего необходимого со временем активисты приступили к созданию маскировочных сетей. Их начали плести после Нового года 2023 в Культурном центре «Октябрь». Здесь же взялись за шитье и вязание всего необходимого для бойцов.

Сейчас в пункт на постоянной основе приходят порядка 70 человек. Они не только заботятся о том, чтобы все необходимое вовремя поступало на передовую, но и общаются с семьями мобилизованных, с бойцами, а также с теми, кто доставляет посылки.

Кстати, все желающие могут пополнить ряды волонтеров или просто внести посильную лепту. Людей всегда рады видеть в Культурном центре «Октябрь» на проспекте Ленина, дом 32А во вторник и четверг с 17:00 до 19:00, а также в воскресенье с 11:00 до 13:00.

Уточнить любую информацию можно по телефону: 8 (929) 522-14-22.