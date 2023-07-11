Роза Сябитова поделилась секретом создания успешного брака

Как сообщает издание «Утро.ру» , известная российская сваха опубликовала в своих социальных сетях совет о том, как заполучить человека «высшего уровня».

По словам звезды программы «Давай поженимся», если человек ждет, что рядом с ним появится кто-то, кто соответствует всем выдвинутым требованиям, то его судьба в любовных делах обречена на провал. Все дело в том, что в первую очередь подобный список нужно выдвинуть самому себе.

Ведь уровни двух людей могут оказаться совершенно разным, из-за чего не получится крепкий союз, и один другого всегда будет безуспешно «догонять». Если все же хочется заполучить завидного жениха или невесту, то стоит тщательно поработать над собой.

Люди, которые отказываются идти на подобные шаги, априори считают себя и так слишком хорошими, уже существуя в этом мире. Но часто оказывается так, что они не соответствуют своему избраннику или избраннице.