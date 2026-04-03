Рожать вместе стало модно: в Туле почти половина семей выбирает партнерские роды

Тульский областной перинатальный центр сообщает о росте популярности партнерских родов среди жительниц региона. Согласно данным медучреждения, уже 43% будущих мам предпочитают, чтобы в самый ответственный момент рядом с ними находился близкий человек.

Эта услуга доступна тулякам абсолютно бесплатно по полису ОМС — такое право гарантировано российским законодательством (ст. 51 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»).

Кто может быть партнером и как подготовиться

Партнером на родах может стать не только муж, но и мама, сестра, свекровь или даже подруга. В Тульском перинатальном центре чаще всего выбирают супругов. В медучреждении созданы все условия для комфортного совместного пребывания: индивидуальные родильные залы и послеродовые палаты.

К процессу обоих родителей готовят заранее. Для безопасного и осознанного участия партнеру необходимо:

· предоставить медицинский документ с результатами флюорографии (действителен 1 год); · иметь сменную чистую одежду и обувь; · отсутствовать признаки любых инфекционных заболеваний (температура, кашель, кишечные расстройства).

Врачи и психологи центра настоятельно рекомендуют будущим отцам и другим партнерам посетить занятия в «Школе будущих родителей», где обучают техникам дыхания, массажа и эмоциональной поддержки, которые помогают роженице.

Преимущества и рост популярности

Как отмечают специалисты, поддержка близкого человека помогает роженице легче пережить схватки, снижает уровень стресса и благотворно влияет на весь процесс родов. Партнерские роды способствуют укреплению семьи, повышению роли отца в воспитании ребенка и создают особую эмоциональную связь между всеми участниками этого важного события.

Тенденция к совместным родам наблюдается не только в Тульской области, но и по всей стране. Так, в Подмосковье за год доля партнерских родов выросла с 25% до 45%.

Семейная пара, решившаяся на такой шаг, проходит этот путь рука об руку — от первой схватки до первой встречи с малышом, делая рождение ребенка по-настоящему общим событием.