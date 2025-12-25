«Рождественские «Робин Гуды»: активисты в костюмах Санты ограбили супермаркет в Монреале

В Монреале произошел необычный инцидент, больше напоминающий социальную акцию, чем криминальное преступление. Как сообщает CNN , группа людей в костюмах Санта-Клаусов и их помощников-эльфов организовала масштабный вынос продуктов из супермаркета Metro.

«Воры в костюмах Санта-Клауса и эльфов вывезли целые тележки продуктов из супермаркета в Монреале. Позже группа активистов заявила, что это было ограбление, вдохновленное Робин Гудом, с целью обеспечить нуждающихся едой», — передает телеканал.

По информации представителя полиции Монреаля Йохани Шарланд, инцидент произошел вечером 22 декабря. «Предположительно, продукты питания» были изъяты из магазина. Что касается мотивов произошедшего, Шарланд отказалась от комментариев, сославшись на то, что это не входит в ее компетенцию. Правоохранительные органы изучают записи с камер наблюдения и опрашивают свидетелей.

Ответственность за акцию взяла на себя группа «Robins of the Alleys» («Робин Гуды закоулков»). В своем заявлении в соцсетях активисты пояснили, что их целью была помощь малообеспеченным семьям, для которых праздничные покупки стали непосильной ношей. По их словам, все вынесенные продукты были оставлены в качестве «подарков» под публичной городской елкой. Участники рейда также раскритиковали политику крупных корпораций, обвинив их в необоснованном росте цен на товары первой необходимости.

