Рождественский вертеп у храма Рождества Христова в Волоколамске простоит до Крещения

Рождественский вертеп, установленный у храма Рождества Христова в Волоколамске, не беспричинно привлекает внимание жителей и гостей города.

Композиция из праздничной иллюминации с Рождественским вертепом стала пользоваться вниманием не только у прихожан, но и жителей и гостей муниципалитета. Многие останавливаются, чтобы на фоне сделать памятное фото. В вечернее время на вертепе включается подсветка.

Установка вертепов — древняя традиция, которую чтят в округе до сих пор. Вертеп — символ пещеры, в которой, согласно Священному Писанию, на свет появился Спаситель.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа ]

Согласно легенде, праведные Мария и Иосиф прибыли в Вифлеем на перепись. Они искали место для ночлега. Попытки оказались неуспешными, потому что все дома были переполнены. Мария и Иосиф отправились за черту населенного пункта. Там они нашли пещеру (вертеп). В те времена она становилась пристанищем для скота, который пастухи загоняли на ночь. Именно в одной из таких пещер и родился Спаситель.

Согласно преданиям, Матерь Божия сразу после рождения положила Спасителя в кормушку для скота, которая выполняла функции яслей. Мария спеленала Его. В пещере находились вол и осел, которые согревали Спасителя своим дыханием. В небе сияла звезда, которая стала называться Вифлеемской.

Установленный у храма Рождества Христова вертеп может увидеть каждый желающий. Его не будут убирать до праздника Крещение Господне. Храм расположен по адресу: ул. Революционная, д. 7.