Розовый фламинго случайно прилетел на Ямал и замерз насмерть

Стало известно, что местный житель обнаружил на болоте замерзшую птицу. Однако, ослабленного фламинго так и не удалось спасти, и он погиб. Скорее всего, птица сбилась с пути и случайно оказалась на территории Ямала.

К слову, фламинго преимущественно обитают в тропических, а также субтропических регионах по всему миру. Часто их можно встретить на территории Африки, Южной Америки и Южной Европы. Этих птиц привлекают соленые или мелкие озера и болота, но не только. Их выбор места обитания зависит от доступности еды и безопасности.

Вероятно, ни того, ни другого этот розовый фламинго, залетевший на Ямал случайно, не нашел. Напомним, ранее мы уже писали о том, что такая же птица поселилась на реке в Пущино.