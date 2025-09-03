РПЦ: Частные клиники стали отказываться от процедуры абортов

Свыше 25% частных медицинских учреждений в России в добровольном порядке исключили аборты из перечня своих услуг. Соответствующую статистику привел в беседе с корреспондентом РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

По словам священнослужителя, достижению этого показателя способствует комплексный подход, сочетающий государственную поддержку беременных и ограничительные меры. Программы помощи будущим матерям создают позитивные стимулы для сохранения беременности, в то время как ограничения формируют дополнительный сдерживающий фактор.

Эффективность такой политики, как отметил Лукьянов, уже находит подтверждение в объективных данных. По итогам 2024 года был зафиксирован исторический минимум поставок препаратов для фармакологического прерывания беременности в медицинские организации. Их объем сократился на треть по сравнению с 2023 годом и почти вдвое — в сравнении с показателями 2022 года.

