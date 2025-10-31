РПЦ начала разрабатывать специальную молитву против абортов

Инициатором нововведения выступил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов. В основу предложения легли обращения верующих, направленные на имя патриарха Кирилла и затрагивающие проблему абортов.

Согласно документу Священного синода, текст молитвы должен быть подготовлен до 1 декабря 2025 года. Совершать этот молебен планируется ежегодно 29 декабря, в день памяти 14 000 Вифлеемских младенцев, убитых по приказу царя Ирода. Помимо этой фиксированной даты, чтение может проводиться и в другие дни — по личной просьбе прихожан или распоряжению настоятеля храма.

