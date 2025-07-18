РПЦ назвала случаи, когда отказ от детей не считается грехом

Русская православная церковь (РПЦ) в лице иеромонаха Макария из Иваново-Вознесенской епархии пояснила позицию по вопросу сознательного отказа от рождения детей. В беседе с Life.ru священник объяснил , в каких ситуациях это не будет грехом.

Священнослужитель отметил, что монашеский путь сам по себе подразумевает бездетность и это не осуждается. Также не является грехом отказ от продолжения рода по медицинским показаниям — когда серьезные заболевания могут передаться по наследству и существенно ухудшить качество жизни будущего ребенка.

«Казалось бы, это какие-то исключительные случаи, при которых не хотеть иметь детей — не грех. Но из таких случаев складывается наша вся жизнь. Однако, если вы в браке и у вас нет сильно отягощающих факторов, хотеть родить детей все же важно», — подытожил священнослужитель.

Экономические трудности — еще одна веская причина, которую Церковь готова принять во внимание. Если супруги осознают, что не смогут обеспечить детей базовыми потребностями, их решение не заводить ребенка не будет считаться греховным. Однако иеромонах подчеркнул: если нет объективных препятствий, а пара сознательно избегает деторождения — это противоречит христианским ценностям.

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