Протоиерея Ткачева призвали поставить на место за слова о «дохлых и трусливых бабах»

В Госдуме призвали руководство Русской православной церкви (РПЦ) повлиять на протоиерея Андрея Ткачева после его резких высказываний о женщинах. Глава комитета по защите семьи Нина Останина в интервью RTVI заявила , что подобные заявления не соответствуют позиции РПЦ, а также неприемлемы в России.

Парламентарий напомнила, что комитет активно сотрудничает с патриаршей комиссией, где работают «образованные, культурные и деликатные» люди. Депутат выразила обеспокоенность, что такие высказывания могут оттолкнуть женщин от церкви, которые являются частью паствы.

Останина надеется, что церковное руководство примет меры в отношении Ткачева. Она уверена, что оскорбительное отношение к женщинам никогда не было и не будет частью традиций Русской православной церкви.

«Нет, он не определяет повестку дня РПЦ. Но он, к сожалению, наводит тень на [Русскую] православную церковь. Потому что нет в традициях РПЦ оскорбительного отношения к женщинам — не было, нет и, я уверена, никогда не будет», — подчеркнула собеседница RTVI.

Скандал разразился после того, как протоиерей Ткачев в одном из своих выступлений назвал женщин «дохлыми и развратными», обвинив их в демографическом кризисе. Эти слова вызвали широкий общественный резонанс и критику. В частности, о провокационных заявлениях высказывался и депутат Милонов.