РПЦ рассказала, при каких условиях выступает за прекращение дел об оскорблении чувств верующих

Русская православная церковь всегда выступает за прекращение уголовных дел об оскорблении чувств верующих в случае деятельного раскаяния виновного, заявил представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Он пояснил, что имеется ввиду не церковное раскаяние, а признание своей вины в смысле уголовно-процессуального кодекса.

Кипшидзе отметил, что принятие закона о защите чувств верующих было обоснованным.

На это указывает незначительное количество приговоров по этой статье, что свидетельствует о том, что закон выполняет свою превентивную функцию.

Уголовный кодекс РФ предусматривает возможность прекращения дела по статье об оскорблении чувств верующих при определенных обстоятельствах.