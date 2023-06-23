РПЦ рассказала, при каких условиях выступает за прекращение дел об оскорблении чувств верующих
Фото: [Вячеслав Прокофьев/ТАСС]
Русская православная церковь всегда выступает за прекращение уголовных дел об оскорблении чувств верующих в случае деятельного раскаяния виновного, заявил представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Он пояснил, что имеется ввиду не церковное раскаяние, а признание своей вины в смысле уголовно-процессуального кодекса.
Кипшидзе отметил, что принятие закона о защите чувств верующих было обоснованным.
На это указывает незначительное количество приговоров по этой статье, что свидетельствует о том, что закон выполняет свою превентивную функцию.
Уголовный кодекс РФ предусматривает возможность прекращения дела по статье об оскорблении чувств верующих при определенных обстоятельствах.