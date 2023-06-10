РПЦ: запрет на въезд в Эстонию патриарху Кириллу это плевок в душу православным

Напомним, в пятницу, 9 июня, эстонский МИД сообщил, что патриарху Московскому и всея Руси Кириллу запрещен въезд в Эстонию на неопределенный срок в связи с его поддержкой СВО ВС РФ на Украине. Данный демарш крошечной страны Балашов считает ни чем иным, как плевок в душу православным жителям Эстонии.

«Для Эстонии это позорное решение останется черным пятном на репутации, а для православных жителей страны, составляющих значительную часть ее населения, это - плевок в душу. Впрочем, ничего нового: надменная дискриминация "второсортного" русскоязычного элемента давно уже стала характерной постыдной приметой эстонского правящего класса», - сказал Балашов в беседе с РИА Новости.

В то же время, как пояснил глава синодального отдела внешних церковных сношений РПЦ Владимир Легойда, данное решение эстонских властей не совсем уместно еще и потому, что никаких планов посещения Эстонии у патриарха Кирилла не была даже в далекой перспективе.