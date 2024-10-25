RT: арестованным депутатом-рабовладельцем оказался Николай Малышев

Как оказалось, одним из главных вероятных рабовладельцев был 40-летний уроженец Лакинска Николай Малышев. По данным канала, с 2020-го он занимает пост депутата Совета народных депутатов Собинского района. Задержание мужчины подтвердила его мать.

При этом Малышев, как отмечает RT, состоит в «Десантном братстве», поддерживающем бойцов СВО.

Напомним, что по данным следствия с июля по октябрь 2024 года Малышев и его подельники в составе организованной им группировки обманули участника СВО. Они, как полагают, похитили не меньше миллиона рублей с его счета. Также эта ОПГ удерживала на автомойке трех мужчин против их воли, используя как трудовую силу. В ФСБ отмечали, что задержали депутата и его сообщников.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области накрыли ферму, где людей держали в рабстве.