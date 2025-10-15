RT: ФПБК начал расследование связей Пугачевой с иностранными спецслужбами
Пугачеву заподозрили в работе на британские спецслужбы
Фото: [соцсети]
Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, заявил о начале расследования в отношении Аллы Пугачевой из-за подозрений в ее связях с иностранными спецслужбами. Об этом сообщает RT.
Артистка могла дать последнее интервью при поддержке британской разведки, предположил он.
«Мы в отношении Пугачевой сейчас проводим расследование. Полагаем, что она имеет связь с иностранными спецслужбами. И я допускаю, что ее последнее интервью было организовано спецслужбами Великобритании», — сказано в сообщении.
Бородин также отметил, что организация неоднократно обращалась с просьбой признать Аллу Пугачеву иностранным агентом за ее провокационные высказывания о России.