Военно-финансовая помощь со стороны США стала средством заработка для американских частных военных компаний (ЧВК), сообщает RT . Канал выяснил, как именно организован бизнес на конфликте.

ЧВК действуют по контрактам с Пентагоном и Госдепом. Известно, что такие компании из Канады и США охраняют ряд объектов на Украине, а также занимаются разведкой и разминированием территорий. Кроме того, проводят обучение солдат ВСУ артиллерийской стрельбе, обучают пилотов на истребители F-16 и так далее.

Как раз после начала СВО, в мае, на Украине появился филиал крупнейшей ЧВК Triple Canopy. Включает в себя компания бывших военных, силовиков и спецназовцев. На Незалежной, как указано, фирма занимается «деятельностью частных охранных служб» и «обслуживанием систем безопасности». Во главу украинского Triple Canopy поставили украинца: бойца третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Бевзюка. Именно эта бригада была сформирована в основном из участников Азова*, и в свое время перебрасывалась на Авдеевку. Сам Бевзюк указан как бизнес-аналитик.

В базе Единого реестра юрлиц Украины учредителем филиала является Рой Шапошник, экс-капитан ЦАХАЛа и выходец из американской ГК Constellis (ЧВК Academi и Triple Canopy). Выяснилось, что одна из его фирм зарегистрирована в Израиле и имеет базу в Вирджинии, еще одна — в Великобритании. Компании якобы специализируются на поддержке властей США и иностранных правительств за рубежом. Обещают обеспечение качественных охранных услуг, получение разведданных, предоставление убежищ.

Также в 2022 году появилась ЧВК Sons of Liberty International (SOLI). Ее основал бывший военкор и наемник Мэттью Вандайк. Организация бесплатно нанимает ветеранов ВС США, «опирается на государственное финансирование», помогает проамериканским военным, в том числе и ВСУ. Свой филиал «вандайковская» фирма имеет и в Киеве. Маскируется место под благотворительный фонд, который на деле оказывает поддержку украинской армии и тренирует бойцов.

Услуги на Украине оказывает также компания из США Valiant Global Defense Services. В основном все связано с логистикой и тренировкой военных, в том числе их подготовкой к управлению истребителями F-16.

«Подготовка пилотов ВСУ и предназначенных им F-16 проводится в несколько этапов. Первый занял почти полгода — с мая по конец сентября 2024 года. Это стоило $184,1 тыс. На втором этапе, который должен был закончиться в ноябре 2024-го, Valiant обучал экипажи F-16 различным видам пилотажа, потратив на это $365,6 тыс», — указывает канал.

Еще одной компанией из США упомянута Lockheed Martin Corporation (Мэриленд), но есть и канадские представительства. Например, G4S, GardaWorld, KVG LLC. Так или иначе, все они задействованы в обучении военных, подготовке техники, логистике, обеспечению безопасности посольств и объектов, и многом другом. Основные доходы для ЧВК идут именно от пакетов помощи США для Украины.

Ранее сообщалось, что бывшего российского журналиста поймали на финансировании ВСУ.

*«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ