Кремль сделал заявление из-за требований Киева арестовать Путина

Скорый визит президента России Владимира Путина в Монголию был полностью согласован. Учли многие риски, опасений по поводу заявлений Киева об аресте и членства Республики в МУС у Кремля нет. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Уже 3 сентября Владимир Путин прибудет в Монголию с рабочим визитом. Однако после этих новостей одной из первой возмутилась Украина. Дело в том, что Монголия состоит в Международном уголовном суде, который уже с 2022 года угрожает арестовать российского главу. На этом настаивает и Киев. При этом, если монголы откажутся это делать, против страны могут ввести ограничения и санкция.

В Кремле же отменять на фоне пересуд поездку не намерены. По словам Пескова, все схвачено и согласовано.

«Нет переживаний по поводу МУС. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии», — заявил Песков

Напомним, что Путин приедет на монгольские земли для участия в мероприятиях, посвященных 85-летию победы на реке Халхин-Гол. Конечно, глава РФ встретится с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. В актуальной повестке — международные соглашения, подписание ряда документов. Пройдут встречи с премьер-министром и другими чиновниками.

Ранее сообщалось, что Киев призвал арестовать Путина во время визита в Монголию.