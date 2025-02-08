RT: правнук расчлененного экс-мэра Самары Тархова попал в детдом

Правнук зверски убитого экс-главы Самары Виктора Тархова проживает в детском доме. Об этом передает RT со ссылкой на слова адвоката Людмилы Тарховой, бабушки ребёнка, Андрея Карномазова.

5 февраля стало известно о трагическом событии: бывший глава Самары и его супруга стали жертвами убийства. В рамках расследования была задержана их внучка. Ей было предъявлено обвинение.

Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова, Людмила, которая ранее была осуждена за вымогательство, была признана потерпевшей по делу об убийстве своего отца.

В настоящее время проводится поиск частей тел Тархова и его супруги на мусорном полигоне «Преображенка», расположенном в Самарской области.

«По моим данным, внук Людмилы находится в детском доме. Сейчас ее остро волнует его будущее. Это любимый внук», — сообщил журналистам Карномазов.

Как сообщил юрист, поскольку мать ребенка находится в заключении, Людмила Тархова планирует забрать сына и заниматься его воспитанием. Однако это станет возможным не раньше, чем через два с половиной года, если она сможет добиться условно-досрочного освобождения, отметил адвокат.

Согласно предварительным сведениям, экс-мэр Самары Тархов и жена были убиты примерно месяц назад, а главной подозреваемой в расправе является его 30-летняя внучка. По сведениям издания «Коммерсантъ», женщина отказывается давать показания. Подозреваемая оказалась в руках силовиков после того, как в полицию о странном исчезновении бывшего мэра с женой сообщил его знакомый.

Как сообщало РИА Новости, следователи работают в доме, где могли пройти расправа над пожилыми супругами. В квартире идут следственные действия, у входа в подъезд дежурит представитель правоохранительных органов.

Ранее приводились данные о том, что на месте возможного преступления обнаружили части тел мэра и его жены. Также был назван вероятный мотив преступления, которым руководствовалась главная подозреваемая.