RT: россиян на КПП в Эстонии больше пяти часов не выпускают в Россию

Российские граждане последние пять часов кряду безуспешно пытаются попасть домой в Россию, стоя в очереди на КПП в Нарве. Как передает RT, эстонские пограничники отказываются выпускать россиян за пределы страны.

По словам одной из ожидающих, на указанном КПП скопилось много желающих выехать из Эстонии. Несколько автобусов заполнены битком. Причиной тому возможное скорое перекрытие эстонскими властями границы с Россией, наподобие того, что недавно сделала соседняя Финляндия.

«Машин много, автобусы идут полные. Все стоим. Видимо, мало персонала на эстонской границе», — рассказала женщина.

Как пояснила россиянка, у всех желающих покинуть Эстонию пограничники давно забрали паспорта, однако последние пять часов ничего не меняется. Все кабинки на пропускном пункте пустые, а эстонская погранслужба отказывается объяснить причину задержки.

Ранее в Эстонии заявили о возможном закрытии границы с Россией. По словам главы эстонского МИД Маргуса Цахна, Таллин готов на такой шаг при необходимости.