Напомним, надпись, датированная 11 августа, была оставлена в селе Коровяковка в Курской области в одном из покинутых после вторжения ВСУ сельских частных домов. В послании были написаны три позывных: Зефир из Оренбурга, Кот из Мурманска, а позывной Хан был без указания населенного пункта.

Журналистам телеканала RT удалось выяснить, 8 августа российский боец с позывным Хан позвонил жене и предупредил супруга, что отправляется на боевое задание в зоне СВО. После этого связь с военнослужащим пропала. Как сообщил брат бойца, его родственник погиб.

«Нам из военкомата сообщили о его смерти 9 августа», — сообщил брат бойца RT.

Мужчина также сообщил репортерам, что надпись Зефиром и Котом, скорее всего, была оставлена через несколько дней после гибели их сослуживца.

Ранее мы писали, что боевики ВСУ очень неудачно сбили российский дрон в Курской области и сожгли собственные позиции. Рассказывая об этом, генерал-майор Апти Алаудинов не смог сдержать смех.