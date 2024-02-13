RTVI: россиян предупреждают о возможном закрытии границы с Эстонией

Пограничники на границе РФ с Эстонией начали выдавать россиянам памятки, в которых размещено предупреждение о том, что граница может быть закрыта в будущем. Об этом сообщил телевизионный канал RTVI , в распоряжение которого попали данные листовки. Информация о закрытии границ также накануне была опубликована на официальном сайте эстонской полиции.

Журналисты сообщили, что в листовках говорится о том, что в последние несколько недель РФ якобы специально направляла на границу иностранцев без законного права на въезд в ЕС. Если данные инциденты повторятся, то Эстония будет вынуждена закрыть КПП для защиты нацбезопасности и общественного порядка, говорится в листовке.

Согласно данным телевизионного канала, памятки выдавались гражданам РФ при выезде из Эстонии через Нарву. Представители местного полицейского департамента подчеркнули, что при закрытии данного пункта, маршрут въезда в Эстонию может стать длиннее на сотни километров.