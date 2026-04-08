Рубащенко описал «вопиющий случай»: вдове бойца СВО отказывали в деньгах, пока он не пришел за руку с ней в ведомство

С проблемой отказа в приеме документов на полагающиеся страховые выплаты столкнулась вдова военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. Историю, которую иначе как вопиющей не назовешь, в беседе с « Царьградом » обнародовал кавалер ордена Мужества, депутат Воронежской областной думы и экс-начальник отдела департамента специальных операций МВД ДНР Денис Рубащенко.

Парламентарий на конкретном примере показал, как работает бюрократическая машина, когда на пути у чиновников не оказывается человека со статусом. По его словам, супруге погибшего бойца под разными предлогами отказывали в выплатах, и процесс мог затянуться на долгие месяцы. Рубащенко описал ситуацию предельно откровенно: он взял женщину за руку и лично провел по всем инстанциям, которые обязаны были оказать содействие. И только в его присутствии, как выразился депутат, начинало происходить чудо и помощь оформлялась прямо на глазах.

Трагическая история получила развитие весной 2022 года. Мобилизованный житель ДНР, получив повестку, отправил жену в Воронеж, а сам вскоре погиб. Когда вдова попыталась подать документы на страховое возмещение, у нее попросту отказались их принимать. Ситуация сдвинулась с мертвой точки лишь после того, как в дело вмешался Рубащенко.

Депутат пояснил механизм произошедшего: в кабинет зашел человек, способный повлиять на дальнейшую карьеру сотрудницы, после чего та мгновенно изменилась в лице и приступила к оформлению бумаг в установленном порядке. Собеседник канала подчеркнул: его личное вовлечение в подобные процессы кардинально меняет ход событий, однако сама необходимость такого вмешательства вызывает серьезные вопросы к работе ведомств.