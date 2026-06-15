Продюсер Линды остался под домашним арестом

Московский городской суд оставил продюсера певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаила Кушинова под домашним арестом. Вышестоящая инстанция рассмотрела жалобу защиты и отклонила ее, пишет Super. Постановление Тверского районного суда, который изначально отправил Кушинова под домашний арест, признано законным и вступило в силу.

Напомним, в мае стало известно, что Линду задержали в Москве. Сообщалось, что артистку подозревают в том, что она переписала на себя права на песни, которые изначально принадлежали известному продюсеру и композитору Максиму Фадееву. После задержания Линду отпустили из отделения полиции поздно ночью. От комментариев она отказалась.

Сам Фадеев позже прокомментировал ситуацию. Он заявил, что до последнего момента не хотел доводить дело до суда. Однако, по его словам, другого выхода из сложившейся ситуации он не нашел.

Ранее телеведущая и блогер Ксения Собчак раскрыла детали конфликта между певицей Линдой и Максимом Фадеевым.