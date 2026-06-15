Университет из Балашихи вошел в первую лигу национального рейтинга вузов России

Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского в Балашихе вошел в первую лигу предметного национального агрегированного рейтинга (ПНАР) 2026 года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Рейтинг составляет гильдия экспертов в сфере профессионального образования совместно с Национальным фондом поддержки инноваций в сфере образования. Он охватывает все российские вузы и сопоставляет между собой все образовательные программы.

При составлении рейтинга учитывали национальные предметные рейтинги, результаты вступительных испытаний, уровень признания образовательных программ со стороны научно-профессионального сообщества и работодателей.

Направление «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» подмосковного вуза получило высшую оценку. Также в рейтинг включили направления «Ветеринария и зоотехния», «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Сервис и туризм».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что семь колледжей региона стали лучшими в рейтинге трудоустройства.