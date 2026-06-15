Обрекаете кожу на преждевременное старение: россиянкам рассказали о главной ошибке в летнем уходе

Летом кожа теряет влагу с удвоенной силой, а ультрафиолет приближает морщины и пигментацию. Косметолог Инна Вербицкая в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как удержать влагу в жару и назвала аппаратную процедуру, которая освежит лицо без болезненных инъекций и длительной реабилитации.

В жаркую погоду кожа действительно теряет больше влаги со своей поверхности. Но главная опасность, по словам эксперта, — не сухость, а ультрафиолет.

«Если пренебрегать защитой и не использовать простые рекомендации, вы обрекаете свою кожу на преждевременное старение», — предупредила Инна Вербицкая.

Главное правило: SPF 50

Базовая защита летом — это не косметические процедуры, а солнцезащитный крем.

«Необходимо использовать солнцезащитный крем с химическими и физическими фильтрами SPF 50», — подчеркнула косметолог.

Для дополнительного увлажнения в течение дня эксперт посоветовала носить с собой мист в виде спрея. А в ночное время добавить в уход увлажняющую сыворотку и защитный крем по типу кожи.

Освежить лицо без боли и уколов

Многие боятся инъекций, но хотят выглядеть отдохнувшими. Для таких случаев у косметолога есть решение.

«Если ставится задача освежить лицо без серьезного вмешательства, без болезненных ощущений и реабилитации, можно использовать аппаратный метод Fotona 4 D омоложение», — рассказала Инна Вербицкая.

Особенность методики в том, что она работает не в одной плоскости, а сразу с несколькими структурами лица.

«Процедура позволяет улучшить натяжение кожи, уменьшить признаки отечности, улучшить цвет и качество кожи, а также достичь лифтинг-эффекта. Процедура позволяет достичь отдохнувшего вида, не прибегая к курсу, а отсутствие реабилитации и неприятных ощущений во время сеанса делает ее особенно приятной», — пояснила эксперт.

Неправильно подобранный SPF может не только не защитить кожу, но и навредить — забить поры, оставить белесую пленку и спровоцировать акне. Косметологи советуют выбирать средство индивидуально, в зависимости от типа кожи.