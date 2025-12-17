Рубль, налоги и сборы: на сколько процентов подорожают машины в 2026 году

Представители автомобильной отрасли и аналитики прогнозируют рост цен на новые автомобили в 2026 году. Об этом сообщает Авто.Mail со ссылкой на «Российскую газету».

По оценке операционного директора автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, в первом квартале следующего года можно ожидать подорожания машин в пределах 5%. Такой прогноз учитывает такие факторы, как плановое повышение утилизационного сбора, общая инфляция и увеличение с 1 января 2026 года ставки налога на добавленную стоимость на 2 процентных пункта. Возможное ослабление рубля может добавить к росту цен еще 2-3 процентных пункта.

Директор по розничным продажам автомобильной группы «Авилон» Илья Петров полагает, что уже в январе цены на новые легковые автомобили вырастут на 4-6% по сравнению с уровнем ноября-начала декабря 2025 года. Он связывает это со смещением части спроса на осень текущего года и возможными ограничениями в выборе моделей из-за дефицита на складах в начале года. Ожидаемый объем рынка легковых автомобилей в 2026 году Петров оценивает в 1,3-1,4 млн машин.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский указывает, что влияние повышения утилизационного сбора будет существенным, а диапазон роста цен может составить от 5% до 27% в зависимости от конкретной модели. В Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» также ожидают подорожания. По мнению пресс-секретаря РОАД Веры Павловой, в первом квартале следующего года можно говорить о росте цен на 5-10% с последующей возможной стабилизацией к весне.

Ранее сообщалось, что в Челябинске УАЗ рухнул с моста на замерзшую реку, двое госпитализированы.