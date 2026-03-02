Горный кластер Сочи все больше превращается в точку притяжения для туристов с Ближнего Востока. Замгендиректора курорта «Роза Хутор» по международным отношениям и туризму Василий Афанасьев в интервью РБК ТВ Юг сообщил , что в 2025 году количество гостей из арабских стран выросло в 1,7 раза по сравнению с 2024-м. Особенно заметен прирост зимой.

По словам Афанасьева, сейчас свыше 70% всех иностранных туристов на курорте — именно с арабского Востока. Главный драйвер роста — удобная логистика. Из Объединенных Арабских Эмиратов в Сочи выполняются четыре прямых рейса, и в этом году ожидается добавление еще двух из Саудовской Аравии. Это позволит дополнительно нарастить турпоток.

На этом фоне количество гостей из стран СНГ, напротив, постепенно снижается. Эксперт связывает это с укреплением рубля: отдых в Сочи становится для соседей дороже, чем домашние курорты, а количество рейсов не растет, и билеты продолжают дорожать.